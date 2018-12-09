هكذا يُمكنكِ الاستفادة من زيت الرُوزماري لصحةشعرك وبشرتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتميز زيت الروزماري بفوائده العديدة للشعر والبشرة خصوصاً الدهنية والجافة، ويستخدم على نطاق واسع في مستحضرات التجميل لقدرته على معالجة البثور وإزالة حب الشباب.

وعن فوائد زيت الروزماري الأخرى، أوضحت خبيرة التجميل جنيفر عسكر أنه يعمل على تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء، ويشدّها ويمنحها حيوية ونضارة من خلال تجديد خلاياها ويمنع حساسيتها، ويخفف من تورم الوجه عند الصباح.

خلطات زيت الروزماري للبشَرة الدهنية والجافة

بيّنت الخبيرة عسكر، إمكانية عمل المرأة "ماسك" من زيت الروزماري من خلال خلط بعض النقاط منه مع ملعقة كبيرة من اللبن وبعض النقاط من زيت الزيتون، ويُمزج جيداً ويُوزع على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم يُشطف الوجه بالماء الدافئ، على أن تتكرر هذه العملية 3 أيام في الأسبوع.

كما يمكن عمل مقشر للبشرة بزيت الروزماري لتنظيف الجلد بعمق من خلال إضافة بعض القطرات منه إلى ملعقة من اللبن وخلطها ببعض من الماء ثم فرك البشرة، وتركها 15 دقيقة، وتُشطف بعدها بالماء الدافئ، بتكرار تلك العملية مرة في الأسبوع.

زيت الروزماري للشعر

وحسبما أوضحت عسكر، يعالج زيت الروزماري قشرة الرأس ويعطيها لمعاناً، كما ينظف فروة الرأس ويطهّرها ويغذّيها ويحميها من الجفاف بشكل جيد، ويقوّي كذلك بُصيلات الشعر بشكل يؤدي إلى علاج تساقطه.

ويتم مزج ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو مع عشر قطرات من زيت الروزماري، وثلاث قطرات من زيت اللوز مع بعضهم البعض، ثمّ وضعهم في وعاء على نار خفيفة لتدفئة المزيج، وبعدها تُفرك فروة الرأس به، ثم تغطية الشعر مع المزيج للَيلة كاملة، ثم يُغسل بعد هذه المدة بالماء الفاتر والشامبو، لمرتيْن في الأسبوع سوف تظهر النتائج وينمو شعر جديد.

ونوّهت عسكر إلى أن زيت الروزماري لا يجب استخدامه من قبل المرأة الحامل خشية تسبّبه بالإجهاض، كما يجب استشارة الطبيب عند استخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية.