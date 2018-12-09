مريم أوزرلي تُقلد دينا في الرقص الشرقي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الراقصة المصرية دينا، مقطع فيديو ظهرت فيه مع النجمة التركية مريم أوزرلي، وهما تقدمان وصلة رقص شرقي في حفل صغير، يبدو أنه أقيم بمناسبة زيارة الأخيرة لمصر.

وظهرت دينا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في إنستغرام وهي تُعلم مريم المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، حركات الرقص الشرقي على أنغام أغنية "يتعلموا" للمطرب عمرو دياب.

وبدت الفنانة التركية مرتبكة وخجولة، إلا أنها سرعان ما دخلت في الأجواء وحاولت تقليد دينا في الرقص، وسط ضحكات الثنائي.

وتتواجد مريم أوزرلي في مصر حاليًا، على هامش زيارتها لموقع تصوير فيلم "لص بغداد" المتوقع أن تشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام.

وكان لـ"فوشيا" حوار مع الفنانة التركية، أكدت فيه أنها بالفعل ستظهر في عدة مشاهد بأحد الأفلام الجديدة في مصر، وأنها وقعت في حب الشخصية، إلا أنها لم تعلن أي تفاصيل بشأن اسم العمل أو الطاقم المشارك به.

نذكر أيضًا أن محمد إمام نشر أمس صورتين له مع مريم، أثناء زيارة الأخيرة للوكيشن تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل عن سر تواجدها في مكان التصوير واكتفى بالتنويه إلى أنها زيارة فقط.