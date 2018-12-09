نادين نجيم تتوسط هاذين النجمين.. وتعلق: "هيدا جونا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عبر حسابها الخاص في إنستغرام مجموعة صور تجمعها بالنجمين السوريين قصي خولي و معتصم النهار، وذلك استعدادًا لبدء تصوير مسلسل "خمسه ونص" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وظهرت نجيم في الصورة وهي تتوسط خولي والنهار، فيما تبدو الأجواء بينهم إيجابية، حيث أكدت هذا الأمر نجيم من خلال تعليقها على الصورة حيث كتبت: "هيدا نحنا، هيدا جونا"، ومن جانبه نشر خولي الصور أيضًا عبر حسابه في إنستغرام مُعلقًا: "واجتمعنا".

يُشار إلى أن المسلسل وبحسب عدد من المصادر مستوحى من عمل أجنبي سيتم إعادة كتابته ليتناسب مع المجتمع العربي، وتحويله إلى 30 حلقة.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في شهر يناير المقبل، تحت إشراف المخرج فيليب أسمر، فيما سيتولى كتابة الأحداث السورية إيمان السعيد، والمسلسل من إنتاج شركة الصباح، ولم يتم الكشف عن أسماء بقية النجوم.

يُذكر أن نجيم كانت حققت نجاحا كبيرا في أعمالها التي تشاركت فيها مع النجم السوري تيم حسن والنجم عابد فهد، لتخوض التجربة لأول مرة الآن مع قصي خولي.