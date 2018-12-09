3 عوامل تؤدي إلى زيادة وزنك بعد سن الأربعين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما تكونين في الأربعينيات من عمرك، ستحدث تغيرات عديدة في جسمك؛ إذ ستشعرين بالخمول في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى التوتر ومواجهة صعوبة في القيام بالأعمال اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظين زيادة في وزنك، لذا ومن خلال مجلة "ذا هيلث سايت" ستعرفين بعض الأسباب وراء زيادة وزنك خلال وبعد سن الأربعين:

التوتر

قد يكون التوتر هو السبب، وذلك لأنه عند التوتر قد تُنتج الغدة الكظرية هرمون الكورتيزول لمساعدتك على التخلص من التوتر والقلق؛ ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد الكورتيزول في زيادة الوزن.

بعض الأدوية

مع التقدم في العمر، قد تواجهين بعض المشاكل الصحية وذلك يعد أمرًا طبيعيًا، ولكن الصادم في الموضوع هو أن هناك بعض الأدوية التي تسهم في تكوين الدهون وزيادة الوزن، لذا استشيري طبيبك في حال لاحظتِ ذلك.

تباطؤ عملية الأيض

مع التقدم في العمر، تتأثر عملية الأيض وتصبح بطيئة، وذلك يعني أن جسمك سيحرق عددًا أقل من السعرات الحرارية؛ ما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم إهمال ممارسة التمارين واتباع نظام غذائي مناسب في زيادة الوزن خلال تلك الفترة العمرية، لذا اعتني بنفسك ونظامك الغذائي جيدًا.