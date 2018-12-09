بالصور - ياسيمن صبري ودرة بالأحمر في مكان واحد.. فمن الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة نافع:

في حفل إحدى المجلات العالمية تألقت الفنانة التونسية درة، والمصرية ياسمين صبري بفستانين من اللون الأحمر، الذي لفت الانتباه وأثار الإعجاب.. لكن ما رأي خبراء الموضة في الإطلالتين؟

في البداية؛ تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان أحمر من القماشة المخملية الرائجة لهذا العام، والتي جاءت بتصميم الميريماد مع وجود كشكشة من عند منطقة البطن، وجاءت بتوقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.

ونسقت ياسمين مع الفستان حقيبة يد وحذاء باللون الأسود، واعتمدت فيها على اختيار قرط الأذن الطويل باللون الفضي، من الماركة الشهيرة للمجوهرات cartier.

وعن الشعر والمكياج، اختارت ياسمين تصفيفة الشعر المبلل، وهي الرائجة لهذا العام حيث سبق وشاهدنا كثير من النجمات اعتمدن على تلك التصفيفة، أما عن المكياج ففضلت ياسمن الألوان الترابية التي تتناسب مع درجة بشرتها، وظهر ذلك في اختيارها لون الايشادو والكونتور، وأحمر الشفاه بدرجات النيود الهادئة التي بالطبع تناسب اللون الأحمر.

وتحدث خبير الموضة والأزياء محمد كمال، لـ"الخليج 365"، حول إطلالتها بأنها "طلة كلاسيكية"، حيث جاء الفستان كلاسيكيًا للغاية، وتأثيرات القطيفة أعطته رونقًا جميلًا على الرغم من اللون الواحد.

وأضاف كمال، أن "كسرات الصدر جاءت مجدولة بشكل منتظم إلى الأسفل، إذ ساعد جسمها على ارتداء هذه التفصيلات، وكان من الأفضل أن تكون الفتحة من الأمام وأطول قليلًا، أما كُم الثلثين فكان رائعًا عليها.

وظهرت ياسمين في إطلالتها بمكياج بالدرجة اللاتينية مناسب لبشرتها، مع تسريحة شعر انسيابية، أما بالنسبة للإكسسوارات في الرقبة كان من الأفضل لها أن ترتدي عقد رفيع الحجم من نفس مادة الإكسسوار مع السربينة كان سيكون أفضل، بحسب خبير الموضة والأزياء.

وفي نفس الحفل، كانت الفنانة التونسية درة، بإطلالة جريئة بطلها اللون الأحمر أيضًا، إذ جاء الفستان بتصميم بفتحة من الأمام بأكمام طويلة مع وجود إكسسوار باللون الفضي في الكم ليعطي للتصميم بهجة وأناقة. ووجود الكسرات من عند منطقة البطن نسقت معه حقيبة يد باللون الفضي، وحذاء ممذوج باللونين الأسود وقطعة من الإكسسوار من اللون الفضي، جاءت الإطلالة بالكامل من المصمم العالمي alexandermcqueen.

وزينت درة الفستان بسلسة على شكل ثعبان جاءت مناسبة للتصميم نظرًا لتواجد فتحة واسعة من عند منطقة الصدر، فكان من الأفضل ارتداء إكسسوار من الماركة العالمية bulgariofficial، وهي بمساعدة ستايلست يمنى مصطفى.

ورأى محمد كمال، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها إطلالة كلاسيكية للغاية تأخذنا إلى ستايل نجمات الزمن الجميل، من حيث اختيار الفستان البسيط للغاية، وتصفيفة الشعر التي تشبه الفنانة شادية في اختيارتها لتصفيفة شعرها، حتى تصميم العقد به لمسة كلاسيكية تعود للزمن الجميل.

وأضاف كمال، أن التصميم مناسب للغاية وملائم لشكل جسدها لكونها طويلة ويناسبها هذا النوع من التصميمات، إضافة إلى أن الفتحة من الأمام أعطت طول وجمال إضافي للتصميم، ولكن من الأفضل أن تكون الفتحة من الجانب.

وكعادتها، تهتم درة بتحديد ظلال العيون لتكون نظرتها طبيعية وخلالبة، مع وضع درجات أحمر الشفاه بالألوان الهادئة، فاعتمدت في تلك الإطلالة على اختيار درجة البني التي تتناسب مع درجة الفستان.