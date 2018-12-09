دون مجهود.. هكذا تفقد 5 كيلوجرامات من الوزن سريعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق يرغب كثيرون في إنقاص وزنهم دون اتباع حمية غذائية قاسية.. ولكن هل هذا ممكن؟ الأبحاث والدراسات تقول إنه يكفي تنظيم عاداتك الغذائية حتى تفقد كمية كبيرة من الوزن تصل إلى خمسة كيلو جرام، فقط إذا اتبعت بعض النصائح التي تساعدك على فقدان الوزن دون أن تشعر أو تبذل الكثير من المجهود. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو

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