كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - سر الخلطة الهندية.. طريقة عمل بيتزا الجبن مع البصل والفلفل





تعد البيتزا من أشهر الأكلات الإيطالية، ولكنها أيضًا تعد طبقا أصليا تم تكوينه من قبل الهنود، وتبعًا لموقعbold sky نقدم لك طريقة عمل بيتزا الجبن مع رقائق البصل والفلفل بنكهاته الشهية. مقادير طريقة عمل بيتزا الجبن مع البصل والفلفل 3 أكواب من الماء كوب من الماء الدافئ مع الخميرة 2 ملعقة كبيرة من السكر 1/4 ملعقة صغيرة من الملح 1/4 ملعقة زيت يتون 2 ملعقة كبيرة صلصة مكونات صلصة البيتزا طماطم 2 كوب زيت زيتون 2 ملعقة ملح ملعقة صغيرة صلصة 2 ملعقة صغيرة ثوم 2 ملعقة صغيرة بصل التزيين: فلفل أحمر فلفل أصفر رقائق البصل جبنة موتزريلا الطريقة قم بخبز مكونات عجينة البيتزا ثم اتركها فى وعاء كبير قليلًا حتى تتخمر وتصبح جاهزة للتحضير. يتم فرد العجينة جيدا ووضع طبقة من الصلصة المحضرة، وفوقها طبقة أخرى من الجبن. قم بإضافة رقائق الفلفل الأحمر والأصفر ورقائق البصل. إضافة طبقة أخرى من الجبن أيضًا. يتم وضعها فى فرن "مسخن مسبقًا" على درجة على حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة. طريقة عمل بيتزا الجبن مع البصل والفلفل

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