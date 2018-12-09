كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - بالفيديو حلاق حريمى يقص قميص زبونة بدلا من شعرها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه مصفف شعر أصيب بحالة من الصدمة والفزع، بعدما قص قميص زبونته بدلا من شعرها، وجعلها عارية .

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، المصفف وهو يقص أطراف شعر الزبونة، ليكتشف في النهاية أنه قص سترتها حيث أصيب بالصدمة وسط ضحكات الموجدين.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.