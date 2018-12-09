كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - شاهد - هاني شاكر يتجول في شوارع مدينة مكناس المغربية

شارك الفنان هاني شاكر متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصور من جولته في شوارع المغرب، على هامش إحياء حفله في مدينة مكناس المغربية.

ظهر نقيب المهن الموسيقية في الصور وهو يتجول مع إحدى الصديقات في المدينة، كما ظهر في صور أخرى وهو يرتدي القفطان المغربي داخل أحد المحال التجارية.

