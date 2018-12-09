- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - شاهد - هاني شاكر يتجول في شوارع مدينة مكناس المغربية
شارك الفنان هاني شاكر متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصور من جولته في شوارع المغرب، على هامش إحياء حفله في مدينة مكناس المغربية.
ظهر نقيب المهن الموسيقية في الصور وهو يتجول مع إحدى الصديقات في المدينة، كما ظهر في صور أخرى وهو يرتدي القفطان المغربي داخل أحد المحال التجارية.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد - هاني شاكر يتجول في شوارع مدينة مكناس المغربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .