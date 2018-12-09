كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - نوال الزغبي تكشف حقيقة طرح أغنية سينجل

نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ما تردد حول طرح أغنية سينجل قبل صدور ألبومها الجديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وانتهت نوال من تصوير البوستر الخاص بالألبوم في العاصمة اللبنانية بيروت مع المصور شاربيل منصور.

يشار إلى أن الألبوم هو الأول لنوال الزغبي بعد انضمامها مجددا لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويضم 10 أغنيات أغلبيتهم باللهجة المصرية.

وتعاونت نوال في الألبوم مع أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين وعمرو مصطفى.