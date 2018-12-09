كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - أحمد عز يواصل تحضير فيلم "ولاد رزق 2"





بدأ الفنان أحمد عز التحضير لفيلمه الجديد "ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان. وحضر أحمد عز أول جلسة ترابيزة مع فريق العمل، ومن أبرزهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى والمخرج طارق العريان. من المعروف أن الجزء الاول من فيلم "ولاد رزق" حقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته احمد عز واحمد الفيشاوى وعمرو يوسف ونسرين امين.





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