كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - شاهد - إيمي سمير غانم تنشر صورة مع السلطانة هيام





نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة تجمعها بالنجمة التركية مريم أوزرلي المعروفة في الوطن العربي بالسلطانة هيام بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "حريم السلطان". وظهرت إيمي في الصورة برفقة أوزرلي والإعلامية بوسي شلبي أثناء الاحتفال بوجودها في القاهرة. وقامت مريم أوزرلي بزيارة موقع تصوير فيلم محمد إمام الجديد "لص بغداد"، بعد آخر أفلامه ليلة هنا وسرور مع ياسمين صبري.



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