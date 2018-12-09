كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - مليون دولار ثمن صورة أبن بوراك وفهرية
عرضت إحدى المجلات العربية مبلغ مليون دولار على الزوجين بوراك أوزجفيت وفهرية افجين من أجل الحصول على صورة طفلهما الأول حصريا على غلاف المجلة.
الثنائي التركي المعروف لم يرد بشكل نهائي على العرض، لكن مصادر مقربة منهما أكدت لجريدة حرييت أنهما لا يباليان بهذا العرض.
يذكر أن "بوراك" خطف الأنظار إليه فى عدد من الأعمال خلال السنوات الماضية، ومنها مسلسل "حريم السلطان" و"طائر النمنمة"، والذى تعرف من خلاله على زوجته فهرين أفجين.
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