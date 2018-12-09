كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - قيادى بمستقبل وطن: ترخيص التوك توك يقلل من الحوادث والجرائم الجنائية

أشاد محمد قناوى ، عضو الامانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن ، الباحث الاقتصادى ، بإدراج ترخيص وتقنين وضع التوكتوك فى قانون المرور الجديد ، مؤكدا أن هذا سيقلل من الحوادث والجرائم التى تحدث بسبب عدم وجود لوحات على التوكتوك وتشابههم .

وأكد قناوى ، أن ترخيص التوكتوك وتحديد سن سائقه وحمله رخصة قيادة واشتراط عدم سير التوكتوك فى العاصمة والطرق السريعة الرابطة بين المحافظات سيقنن من وضعها وسيقلل من حوادث السير التى تسببها كما سيقلل من جرائم السرقة والقتل والاغتصاب وغيرها التى بدأت تظهر فى السنوات الأخيرة بسبب التوكتوك وعدم وجود لوحات معدنية عليها فيصعب على رجال الامن تحديد مرتكب الجريمة.

وأوضح قناوى ، أن اغلب التكاتك تجد سائقيها من الأطفال والذين يتسربون من التعليم ليقودوها ويحصلوا على المكسب السريع لكن ترخيصها سيوفر فرصة عمل للشباب الكبير ويجعلها مصر دخل لهم ويعيد الاطفال الى مدارسهم ، مطالبا المحافظين بتحديد تعريفة معينة للأجرة كسرفيس حتى لا يستغل سائقوها المواطنين.