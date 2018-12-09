كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - رشاد عبده: العملة الورقية فى مصر عام 2020 ستكون أكثر قوة

كشف الدكتوررشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، ملابسات العملة الورقية المقرر أن يُعمل بها بدءًا من العام 2020.

وقال عبده، فى مداخلة هاتفية على الراديو 9090 إن النقود ليست بلاستيكية بالشكل المعروف وإنما تُضاف مادة إلى الورق لتجعل العملة أكثر قوة وعمرها الافتراضى أطول.

وليست سهلة القطع، أضاف أن العملات الورقية سريعة التلف بسبب استخدامها فى كتابة التذكارات وغيرها، بالإضافة إلى أنها تنقل الأمراض وسهلة التزوير، مؤكدا أنه يتم العمل بها فى دول العالم أجمعوأشار رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن النقود البلاستيكية سوف تُطرح فى الأسواق مع العملات الورقية، وسوف يتم التدرج فى طرحها إلى أن تغطى كل الأموال الورقية بالسوق المصرى.وأوضح الدكتور رشاد عبده أن بريطانيا كانت أول دولة طبّقت هذه الفكرة منذ 3 سنوات، وتبعها بعد ذلك عدد من الدول الأوروبية، لقلة تكلفتها وطول عمرها الزمنى