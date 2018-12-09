كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - مصرع مواطنين روسيين في حادث شمال شرق القاهرة

قتل مواطنين روسيين اثنين إثر حادث سيارة، وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، على الطريق الذي يربط العاصمة القاهرة، ومدينة الغردقة الساحلية شمال شرق القاهرة.

وقال مصدر في السفارة الروسية بالقاهرة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد إن "الحادث وقع على الطريق بالقرب من منطقة راس غارب، وتوفى شخصان، وأصيب ثالث بجروح طفيفة"، مضيفا أن "سبب الحادث لم يتضح بعد، ما زلنا نستوضح الظروف التي أدت إليه".

وتابع المصدر، "وفقا للمعلومات الأولية، فإن السيارة التي كانت تقل المواطنين الروس اصطدمت مع شاحنة على الطريق".

وتصنف منظمة الصحة العالمية مصر ضمن أسوأ 10 دول من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق المؤدية للوفاة.

وبحسب تقرير المنظمة لعام 2016، بلغ عدد ضحايا الحوادث خلال عام 2016 نحو 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية.