كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - تعرف على فوائد البروكلى اثناء الدايت
يعتبر البروكلي من الخضار التي تساعد في التقليل من الشهيه، ويحتوي على الفيتامينات والكاليسوم والبيتا كاروتين، الذي يعمل على تقوية النظر والحفاظ على صحة العين، يدخل البروكلي في العديد من وصفات التي تستعمل للرجيم لاحتوائه على الالياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.
لذلك قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية، فوائد البروكلي مع الدايت و هي:
1-يساعد البروكلي أنزيمات الجسم أثناء الرجيم على أداء وظائفها بنجاح.
2-يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية.
3-البروكلي غني بمضادات الأكسدة، الفيتامينات، البروتين، المعادن المفيدة للجسم أثناء الرجيم.
4-يتكون من الألياف الغذائية المساهمة في حرق الدهون بفعالية.
5-يساعد في كبح الشهية ويقلل الاحساس بالجوع.
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