كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - إحباط محاولة تهريب نصف طن حشيش في السعودية

تمكن رجال حرس الحدود بمناطق جازان، ونجران، وعسير من إحباط عدة محاولات تهريب ما مجموعه (518) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال الشهر الفائت.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إحباط عدة محاولات والقبض على المتورطين فيها وعددهم 35 شخصا، بينهم 13 من الجنسية اليمنية و13 سعوديا و9 من الجنسية الأثيوبية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبينا أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة، حسبما نقلت وكالة "واس".

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية الحدودالسعودية والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا عن إحصائية تفصيلية لنتائج مهام رجال الأمن في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن الإطاحة بـ8627 متهما، تورطوا في قضايا تهريب أو استقبال أو نقل المخدرات، وضبط أكثر من 28 طن حشيش، ومبالغ مالية بحوزة المتهمين تناهز الـ49 مليون ريال، وبحسب تقرير لوزارة الداخلية استعرض نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة تهريب وترويج المخدرات خلال عام 1439، فقد أسفرت المواجهات الأمنية عن مقتل 24 وإصابة 28 من المتهمين، نتيجة مقاومة رجال الأمن، كما تعرض 102 رجل أمن لإصابات مختلفة.