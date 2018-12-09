كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - الخارجية السعودية تنشر صورة نادرة لقادة القمة الخليجية

قبل انعقاد القمة الخليجية الـ 39، اليوم الأحد، أزاحت وزارة الخارجية السعودية، الستار عن صورة نادرة يعود عمرها إلى ما قبل 37 عاما.

وتظهر الصورة القادة المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في صورة تذكارية قبيل انعقاد أول قمة خليجية والتي عقدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981.

وتضم الصورة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وملك البحرين، وسلطان عمان، قابوس بن سعيد، وأمير دولة الكويت الراحل، الشيخ جابر الأحمد الصباح.

​تبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن تركز القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.

ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان؛ ولا يعرف، إلى الآن، مستوى التمثيل القطري.

وكان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها.