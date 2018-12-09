كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - المشاط تشارك في الملتقى السنوي لمجتمع رواد الأعمال 2018

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس في الملتقى السنوي لمجتمع رواد الأعمال "Rise Up 2018" في نسخته السادسة، بالمجمع اليوناني التابع للجامعة الأمريكية- بالتحرير، والذي تنظمه شركة رايز أپ Rise up لدعم مجتمع ريادة الأعمال، وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتضم أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتناول الملتقى هذا العام مناقشة التحديات الحقيقية والأهداف الملموسة التي تواجه مناخ الأعمال الناشئة اليوم، كما تعرض نماذج ناجحة وتجارب لبعض الشركات الناشئة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الملتقى في حوار مع الحضور من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حول أهمية إخلاص النية في العمل وإتقانه والتطلع دائما إلى المستقبل، والتفكير خارج الصندوق للتغلب على التحديات.

وحول التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناجحة في عملهم وكيفية التغلب عليها أشارت الى أن العالم مليء بالتحديات وأنه على كل إنسان أن يعي أن العالم متغير من حوله، وأن يعلم أنه لا يوجد مشكلة مستعصية على الحل، فقط علينا أن نحسن التفكير ونفكر خارج المألوف للتغلب على العقبات والتصميم دائما على تحقيق النجاح وتحويل هذه التحديات إلى فرص.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا الملتقى الذي يلقي الضوء على التجارب الناجحة للشركات الناشئة والعمل على مساندة رواد الأعمال في تحديد التحديات التي تواجههم والعمل على حلها، وقالت إن الشباب هم المستقبل، مؤكدة أهمية ما يقوم به الشباب المصري حاليا من الابتكار والتفكير خارج الصندوق وإنشاء شركات من شأنها أن تساهم في تنمية الاقتصاد وتساعد في توفير فرص عمل، مشيرة إلى الدعم الذي توليه الدولة لمثل هؤلاء الشباب.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن وزارة السياحة تعمل الآن على تحديث آليات الترويح وتعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في الترويج لمصر، لتواكب التغيرات المتلاحقة في هذا المجال.

وأشارت إلى البروتوكول الذي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة على هامش انعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة بالإسكندرية بين مشروع رواد 2030 والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية وزارتي السياحة والتخطيط والإصلاح الإداري لإنشاء حاضنة أعمال، لافتة إلى أهمية إنشاء مثل هذه الحاضنات لدعم المشروعات الابتكارية التي تخدم قطاع السياحة، والمتعلقة بالصناعات السياحية الحرفية، مع ربط المشروعات الابتكارية بالموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في حال تميزها كنوع من التحفيز للمبتكرين والدعاية لهم.

وأشارت المشاط إلى الحملة الترويجية لمصر التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، ومن هذه المحاور الأساسية التركيز على إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصري، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من المصريين في المجالات المختلفة، ومن الشباب من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة .... من خلال حملة ‏P2P "People 2 People".

وقالت إن محاور الترويج تتضمن أيضا الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

والمحور الثالث للحملة يرتكز على إبراز المواقع السياحية كل على حدة من خلال إبراز السمات والخصائص من خلال عمل علامة سياحية مميزة لكل منطقة Branding By Destination

وفِي نهاية لحوار قالت الوزيرة إنه لديها أربعة مفاهيم تبنتها خلال حياتها العملية وكان لها أكبر الأثر في نجاحها، وهي الكفاءة، مشيرة إلى أهمية الشغف بالعمل والتسلح بالخبرة والضمير، التواصل والاتصالات، لافتة إلى أهمية العلاقات الإنسانية، ومؤكدة أنه لا حدود للنجاح، والثقة النابعة من الكفاءة، موضحة أهمية تبادل العلم والخبرات بين الناس، وأخيرًا، وليس آخرًا، الإلهام وجذب الانتباه، والتي تنبع من تمسك كل شخص بإنسانيته في التعامل مع الآخرين، وشددت على ضرورة أن يدرك كل إنسان قدراته وأن يكون إيجابيًا وواثقًا من نفسه.