كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - تقارير: ويلبيك سيتجه إلى تركيا بعد رحيله المرتقب عن آرسنال

داني ويلبيك

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم، أن لاعب فريق آرسنال "داني ويلبيك" سيتجه إلى الدوري التركي في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإنجليزي في ملعب الإمارات في نهاية هذا الموسم.

وقررت إدارة الجانرز ألا تجدد عقد "ويلبيك" وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة بالدوري الأوروبي أمام سبورتينج لشبونة في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن نادي جالطة سراي التركي ينوي الحصول على خدمات "ويلبيك" خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم.

وأفادت أن جالطة سراي كان يريد التعاقد مع "ويلبيك" في وقت سابق من هذا العام ولكنه لم يتمكن من حسم تلك الصفقة.

وأشارت إلى أن الإصابة الحالية لـ"ويلبيك" لن تعيق جالطة سراي من اتمام هذه الخطوة حيث أن النادي التركي واثق من قدرة اللاعب على التعافي في أسرع وقت ممكن والعودة بشكل جيد.

وأوضحت أن النادي التركي في حاجة ملحة لضم مهاجم جديد بعد بيع "بافيتيمبي جوميز" لصالح نادي الهلال السعودي في الصيف الماضي دون التعاقد مع بديله حتى الآن.