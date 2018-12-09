كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - شكوك حول مستقبل بيريسيتش ومانشستر يونايتد يترقب

بيريسيتش

أصبح مستقبل لاعب فريق إنتر ميلان "إيفان بيريسيتش" على المحك في النادي الإيطالي.

اللاعب الكرواتي كان لديه أكثر من فرصة لمغادرة سان سيرو منذ صيف 2017 حيث حاول نادي مانشستر يونايتد الحصول على خدماته مرارًا وتكرارًا.

واعترف "بيريسيتش" مؤخرًا أنه كان قريبًا من الانضمام إلى الشياطين الحمر، كما لم يستبعد فكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال مسيرته.

وذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن إدارة إنتر ميلان مستاءة من التصريحات الأخيرة لـ"بيريسيتش" خاصة في ظل تذبذب أداءه منذ بداية الموسم الحالي.

وأفادت أنه بالرغم من ذلك، فإن مسئولي إنتر ميلان لن يوافقون على رحيل "بيريسيتش" في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

أما في الميركاتو الصيفي فإن الوضع مختلف، حيث أشارت الشبكة إلى أن النادي الإيطالي قد يسمح برحيل صاحب الـ29 عامًا مقابل ثمن يتراوح بين 50 – 55 مليون يورو.

وأكدت أن ذلك الأمر يتوقف بشكل كبير على أداء "بيريسيتش" حيث أن المدرب "لوتشيانو سباليتي" يتمسك بفكرة تواجده في الفريق، ولكن إذا واصل ابتعاده عن الأداء الجيد، فإنه سيطالب برحيله في الصيف القادم.