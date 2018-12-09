كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:10 مساءً - محمد يوسف: دوافع الأهلي قوية أمام الطلائع

محمد يوسف

تحدث محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يلتقي مع طلائع الجيش اليوم، في تمام السابعة مساء على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 في المسابقة المحلية.

وقال يوسف خلال تصريحاته للموقع الرسمي: "التعديل الذي طرأ على الجهاز الفني لطلائع الجيش خلال الفترة الماضية، يزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مواجهة اليوم".

وأكد: "دوافع الأهلي أٌقوى، من أجل استمرار حصد النقاط في بطولة الدوري العام والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادة مكانة الفريق في جدول المسابقة".

وأوضح: "قدر الفريق أنه يخوض مباريات أمام فرق أجرت تعديلات على أجهزتها الفنية، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات لرغبة وحماس المدربين واللاعبين في الأندية المنافسة في تقديم نفسها بشكل قوى أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي".

وتابع: "الجهاز الفني للأهلي يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام، وفريق الطلائع بشكل خاص قبل مواجهة اليوم".

واختتم: "الأهلي أمامه تحد كبير من خلال المؤجلات ويسعى لحصد الثلاث نقاط في كل مباراة، وأن هناك إصرارًا كبيرًا من اللاعبين على تحقيق الانتصارات".

الأهلى يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها هذا الموسم، فيما يأتي طلائع الجيش بالمرتبة الثامنة برصيد 18 نقطة.