بالفيديو| "السلطانة هويام" تدندن أغنية "يتعلموا" لعمرو دياب

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو للفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ"السلطانة هويام"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مريم" خلال دندنتها أغنية "يتعلموا" ضمن الألبوم الجديد "كل حياتي" للنجم عمرو دياب، بحضور مجموعة من الفنانين المصريين، أبرزهم إيمي سمير غانم.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصدت على آلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاهدات.

يشار إلى أن الفنانة التركية زارت النجم محمد عادل إمام، مساء أمس، أثناء كواليس فيلم "لص بغداد"، الذي من المقرر أن تشارك في التمثيل به.

ونشر محمد إمام، صورا تجمعه مع مريم أوزرلي وعلق قائلاً: "سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي ليا أثناء تصوير فيلم لص بغداد".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور، حيث قال أحدهم "بتتصور مع السطانة هيام.. تحية للفن التركي"، وآخر "هي هتشتغل معاك في الفيلم".

فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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