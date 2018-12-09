إحدى متابعات درة تنصحها بالاتجاه لعروض الأزياء.. والفنانة ترد

ردت الفنانة التونسية درة زروق على نصيحة إحدى متابعاتها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، التي اقترحت عليها المشاركة كعارضة أزياء، مؤكدة أنها تحب مجال التمثيل.

وكتبت درة عبر حسابها: "دي كانت بدايتي، شاركت فعلا في عروض أزياء ولكن عمرها ما كانت هدفي لأني ممثلة وحبي لمهنتي كممثلة أكبر، ولكني أحب الموضة والأناقة والتجديد في المناسبات، أما في حياتي اليومية فأحب الملابس البسيطة المريحة".

وكانت آخر أعمال درة الفنية مسلسل "نسر الصعيد"، الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، إلى جانب كل من محمد رمضان، ووفاء عامر، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، كما عُرض لها مؤخرًا حكاية "حبيبة أمها" ضمن قصص الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

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