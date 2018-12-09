دراسة تحدد ساعات النوم المطلوبة للطلاب لتعزيز التحصيل الدراسي

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة بايلور البريطانية، تأثير عدد ساعات النوم على مستوى التحصيل العلمي للطلاب، وأن الحد الأدنى للنوم الصحي للطلاب من 7- 8 ساعات يوميًا.

وبحسب ما ذكره موقع "بولد سكاي"، أن الطفل خلال أول عامين له بعد الولادة يجب أن يحصل على ما بين 11 و14 ساعة من النوم يوميًا.

وفي مرحلة ما قبل المدرسة بين عمر 3 و5 سنوات يحتاج الطفل إلى ما بين 10 إلى 13 ساعة نوم يوميا.

وتقل ساعات النوم المطلوبة للطفل خلال مرحلة المدرسة ما بين 6 و13 سنة إلى ما بين 9 و11 ساعة نوم يومياً.

وخلال مرحلة المراهقة يحتاج بين 14 و17 سنة يحتاج الطفل إلى 8 إلى 10 ساعات نوم يوميا، لكن يمكن أن يحصل على 7 ساعات في اليوم خلال بعض أيام الأسبوع على أن يعوض خلال العطلات الأسبوعية.

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