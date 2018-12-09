نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته هنا شيحة وشقيقتها حلا شيحة، والفنان أشرف عبدالباقي، خلال حضورهم عرض لمسرحية "مسرح مصر". وعلق متابعيه على الصور: "مبروك يا عرسان"، و"الصورة فيها كل فصول السنة أحمد صيفي وهنا خريفي وأشرف وحلا شتوي". وكتبت هنا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في ضيافة مسرح مصر.. بجد اتبسطنا انهارده وضحكنا من قلبنا.. شكرا كل الممثلين الرائعين وشكرا أشرف عبدالباقي على مشروعك المبدع وحلمك اللي بتحققه كل يوم وبتشوفه بيكبر قدامك كل يوم ونجاحه محقق للسنه السادسة". ​

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| "فلوكس وهنا وحلا" في ضيافة مسرح مصر: شكرا أشرف عبدالباقي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .