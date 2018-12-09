هل تشعرين أن أصدقاءه يقفون في طريق علاقتكما؟ .. إليك كيفية العثور على التوازن

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إذا كنت في علاقة مع رجل لديه مجموعة رهيبة من الأصدقاء يحب قضاء الكثير من الوقت معهم، فإنه لديك الكثير من العمل والتفاهم لتصلي إليه خاصة إذا كنت شخصًا غير اجتماعي.

لا يمكنك بالتأكيد أن تطلبي منه ترك أصدقائه أو تجاهلهم، فأنت بهذه الطريقة تستدعين المشاكل إلى عتبة بيتك.. سيكون عليك أن تكوني أكثر ذكاءً في هذه الحالة والتعامل مع الوضع بعناية فائقة.

لا تطلبي منه أبدا أن يقدم بعض التنازلات أو القيام ببعض التعديلات ولكن إذا وجدت نفسك في هذا الوضع فإليك كيف تجدين التوازن في علاقتكما:

1- اعرفي ما تريدينه:

أعتقد أنه لا يوجد شئ أكثر أهمية من سعادتك، كوني واضحة دائما حول ما تريدينه وسوف تكونين بخير بوجود هذا الشخص الاجتماعي في حياتك. إذا كنت تشعرين أنك لن تشعري بالراحة معه لتجاهله لك مقابل أصدقائه فأنت لن تصلي إلى أي حل وسط وربما عليك التفكير في إنهاء العلاقة.

2- التواصل:

إذا كنت تريدين إكمال العلاقة ومنحها أفضل ما لديك وإيجاد التوازن يجب عليك معالجة هذه المشكلة أولًا.. تحدثي معه ودعيه يعرف أن علاقتكما تتأثر بشكل مفرط بأصدقائه، وفي خلال بعض الوقت سيدرك أنك قد أصبحت شخصًا هامًا في حياته أيضا.

3- دعيه يحدد أولوياته:

بمجرد التواصل معه بشأن أصدقائه وطلبك بأن يتحمل بعض المسئولية تجاهك انتظري وانظري ماذا سيفعل، ولا تستمري في الشكوى وراقبيه لبعض الوقت، وأيضاً لا تتعجلي الأشياء وامنحي الأمر مساحة.

4- اعقدي بعض الصداقات مع أصدقائه:

نعم، ماذا يمكن أن يكون أفضل من الانضمام لمجموعة أصدقائه وتصبحين جزءًا منها، إلا إذا كنت تعتقدين أنك لن تندمجي معهم ولكن جربي الأمر.

5- أنت أيضا تكونين مشغولة:

عندما ترينه مع أصدقائه يمكنك ممارسة بعضًا من هواياتك أو تفعلي شيئا تحبينه.. دعيه يدرك قيمتك واتركيه يفتقدك، الشكوى المستمرة لن تقدم لك أية مساعدة.