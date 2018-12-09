ما فوائد البرايمر؟ وكيف تستخدمينه على بشرتك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسعى كل امرأة للحصول على مظهر مثالي خالي من العيوب، لذلك تقوم باستخدام مستحضرات التجميل المختلفة، وهناك أساسيات للحصول على بشرة مثالية بعد الانتهاء من مكياجك، منها استخدام البرايمر كخطوة أولى لوضع المكياج.

لكن كيف تضعين البرايمر وما هي الطريقة المثلى لاستخدامه؟

فوائد البرايمر

البرايمر أساس المكياج، فهو يساعد على وجود طبقة بين البشرة والمكياج، كما يساعد بشرتك أيضًا في تثبيت المكياج ويعمل على تلطيف سطح بشرتك وتوحيد لونها وتغطية المسام الكبيرة والخطوط الدقيقة، مع إعدادتها بشكل أساسي بحيث يظهر مكياجك بشكل مثالي.

من فوائد البرايمر أنّه يُحافظ على حالة مكياجك بغض النظر عن التغيرات المناخية، كما أنه يساعد في ثباته لأطول فترة ممكنة.

كيف تضعين البرايمر؟

يُوضع البرايمر كخطوة أولى لوضع المكياج، وتعتبر الأصابع أفضل طريقة لتوزيع البرايمر بصورة صحيحة على البشرة ليعطي مظهرًا مثاليًا ويدوم لساعات طويلة.

إذا كنتِ لا تحبين وضع المكياج فيمكنك أيضا استخدام البرايمر، فقط ضعي الكريم المرطب الخاص بكِ وضعي فوقه البرايمر، وسيعطيك مظهرًا مثاليًا خاليًا من العيوب.