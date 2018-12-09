جيهان علامة: أولادي بيغاروا عليّ.. وهكذا أتعامل مع معجبات زوجي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت مصممة المجوهرات، جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، متابعيها، بنشر صورة لولديها خالد ولؤي، وهما يقدمان الإعلان الترويجي لخط مجوهراتها الجديد الذي خصّت به الرجل.
وكشفت جيهان لـ"فوشيا" عن السبب الحقيقي لاختيار ولديها خالد ولؤي لتصوير إعلان المجوهرات الجديد، فضلا عن تطرقها للحديث عن كيفية تعاملها مع معجبات زوجها السوبر ستار راغب علامة.
التفاصيل عبر الفيديو التالي..
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