استخدامات مدهشة للبطاطس في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تحظى البطاطس بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويرغب الكثيرون بتتاولها من الكبار والصغار على حد سواء.

وتختلف طريقة تحضير البطاطس من بلد لآخر، كما يمكن تناولها مشوية أو مقلية أو مسلوقة أو ضمن وصفات طعام متنوعة.

وإلى جانب استخدامها كمادة غذائية رئيسية، هناك بعض الاستخدامات للبطاطس في المنزل، تجعلها ذات فائدة كبيرة لجميع أفراد الأسرة، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- علاج انتفاخ العينين

توضع شرائح البطاطس على العينين لمدة 10 دقائق قبل النوم.

2- البقع الداكنة

تحتوي مواد تنظف البشرة من الأوساخ والغبار.

3- امتصاص الملح الزائد

توضع حبات البطاطس في وجبات الطعم بعد طهيها.

4- كمادات باردة وساخنة

تطبق على العضلات ومكان الإصابات لتسريع الشفاء.

5- إزالة بقع الطعام

تساعد للتخلص من بقايا المواد الغذائية على الجلد.

6- زراعة النباتات

تستخدم كبيئة غنية للزراعة توفر السماد للمزروعات.

7- تلميع الأحذية

تفرك الأحذية المتسخة بشرائح البطاطس لاستعادة بريقها.

8- أختام ملونة

طريقة بسيطة ليلهو الصغار برسم أشكال بألوان زاهية.

9- تنظيف الفضة

تغلى قطع الحلي الفضية مع البطاطس في الماء.

10- إزالة الصدأ

حمض الأكساليك فيها يزيل أكسيد الحديد.