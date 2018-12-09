كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - "مَضْيَفة الحاجة فاطمة".. مبادرة الليثي لمساعدة أهالي مرضى السرطان

عرض الإعلامي عمرو الليثي مبادرة إنسانية جديدة باسم "مضيفة الحاجة فاطمة"، لاستضافة أهالي الأطفال المصابين بالسرطان الذين يتلقون علاجهم بالقاهرة ويأتون من المحافظات.

وأضاف الليثي، من خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، ، أن صاحب المبادرة قام بفتح شقتَين على بعضهما، لاستقبال الأهالي الذين يأتون من الأقاليم، لتوفير سكن ومأوى لهم، لمساعدتهم في علاج أبنائهم، حيث يقومون بالسكن في المضيفة مجانًا، عن طريق الحجز بالتليفون.

وأكد مقدم برنامج "واحد من الناس" أن الشقتين تسعان من 40 إلى 50 حالة ممن يعالج أبناؤهم من السرطان في القاهرة.