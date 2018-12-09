كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - الليلة.. المحامي محمد حمودة وحوار خاص مع "الباز" في ٩٠ دقيقة
يستضيف اليوم برنامج 90 دقيقة، المحامي محمد حمودة ويتحدث في حواره، عن أخر المستجدات داخل "قلعة الحريات" نقابة المحامين، وما هي نتائج تنقية الجداول حتي الأن؟.. وما هي ملاحظاته علي «قانون المحاماة»الذى يدور حوله الجدل داخل أروقة النقابة.
ويناقش حمودة عدد من القضايا المجتمعية من بينها قضايا الثأر وكيف يمكن القضاء علي الظاهرة؟ وهل جلسات الصلح ساهمت في الحد منها؟
ويكشف المحامي الدولي محمد حمودة لـ 90 دقيقة الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على قناة المحور، حقيقة مزاعم وأصرار المنظمات الحقوقية الدولية بوجود تعذيب واختفاء قسري في مصر.. وما هو الموقف القانوني للدولة المصرية للرد علي كذب هذه المنظمات.
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