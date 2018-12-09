كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب الإفريقي الكامنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية استغلال طاقات الشباب الافريقي الكامنة، ودعم أفكارهم وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل وتدعم اقتصاد دولهم.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى افريقيا 2018، المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الأحد، أنه يجب إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها حيث إنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفعالة.

ورحب الرئيس السيسي بالدول الإفريقية الشقيقة المشاركة في منتدى افريقيا 2018، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا على عهدها فخورة بانتمائها الأفريقي وحريصة على مصالحها وأمينة على مطالبها وداعمة لكل ما تملك من قوة وعزم لمسيرة القارة إلى المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه وتستحقه شعوبنا.