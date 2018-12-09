كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - السيسى: يجب أن تتوافق الإصلاحات الاقتصادية بإفريقيا مع متطلبات المواطنين

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، البرامج الإصلاحية التى تحتاجها الدول الإفريقية، مؤكدا على ضرورة أن تتناسب تلك الإصلاحات الاقتصادية مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الكهرباء والطاقة المياه والصرف الصحى، مع مواكبتها متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولى للتصدى لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة للبيئة للمحافظة على كوكب الأرض.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن مختلف المجالات بحاجة إلى توفير استثمارات ضخمة تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل وخارج القارة، لتنفيذ الفرص الواعدة فى إفريقيا، بما يسهم فى دفع التنمية، وترسيخ الاستقرار لتصبح القارة شريكا فاعلا ومؤثرا على المستوى العالمى.