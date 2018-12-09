كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - الرئيس السيسي: 10.2 مليارات دولار حجم استثمارات مصر بأفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018، أنه تم رفع الاستثمارات المصرية في أفريقيا لتصبح 10.2 مليارات دولار.

كما استعرض الرئيس السيسي تحديات القارة الأفريقية وما تحتاجه القارة السمراء للتنمية وكيفية دفع التنمية وترسيخ الاستقرار.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي رسميا اليوم الأحد منتدى أفريقيا 2018 حيث تشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، انطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، وإقرار محفزات تنموية جديدة تتلاءم مع التوجه الإستراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأفريقي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.