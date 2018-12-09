كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - علي إسماعيل يحصد ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه بالصين

على إسماعيل

توج على إسماعيل، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، بذهبية بطولة الدوري العالمي، المقامة حاليًا بالصين، عقب فوزه على البرازيلي فينيسوس فيجويرا بنتيجة 3 - 1، في منافسات الكوميتيه تحت 67 كيلو جرام.

وكان على إسماعيل بدأ مشواره في البطولة بالتغلب على البولندي كريستيان لويس بنتيجة 8 – 0 في الدور الأول، قبل أن يصطدم في الدور الثاني مع التركي بوراك يوجور ويتغلب عليه بنتيجة 9 – 1، ثم تفوق في الدور التالي على السويسري كاي شارير بسهولة بنتيجة 8 – 0.

وفي الدور ثمن النهائي تغلب إسماعيل على الجزائري عبد اللطيف بن خالد بنتيجة 5 – 3 في مباراة ماراثونية، ليتأهل للدور ربع النهائي، والذي تفوق خلاله على الفرنسي ليم ليسا بنتيجة 4-3، قبل الفوز على الياباني سوتشيرو ناكانو في الدور قبل النهائي بنتيجة 5 – 2.