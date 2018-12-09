كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - تحذير عاجل - زلزال مدمر يضرب الأرض اليوم

حذرت صحيفة ديلي ستار البريطانية من زلزال مدمر قوته 8.8 درجات يضرب كوكب الأرض، اليوم الأحد، مما يتسبب في خسائر فادحة.

وطالبت التحذيرات جميع مواطني الدول باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتأهب لمواجهة زلزال كبير حذر منه الباحث بمجال الزلازل "هوجر بيتس" الذي رجح أن يضرب الزلزال أي مكان في العالم.

وقال بيتس، المقيم في هولندا، إن الساعات الأربع والعشرين القادمة ستكون "حرجة للغاية"، موضحًا أن النشاط الزلزالي يمكن أن يحدث من الآن وحتى 13 ديسمبر وبنسبة احتمالية أكبر اليوم.

ويدعي هوجربيتس أن سبب هذا الزلزال يرجع إلى تماشي الأرض مع المريخ وزحل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن موقع الزلزال سيكون معتمدًا على موقع القمر.