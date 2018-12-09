كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - وليد صلاح الدين يوضح موقف «سيسه وداودا» من الزمالك

وليد صلاح الدين

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الثبات الانفعالي لدى مجلس الإدارة والجماهير والمنظومة بالكامل كان له دور هام في استقرار الفريق الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «هدف نادي الاتحاد السكندري هو الفوز ببطولة هذا الموسم، وقلنا للاعبين أن الاتحاد هياخد بطولة بيهم أو من غيرهم، ولكن نتمنى أن يكون بيهم».

وتحدث «وليد» عن انتقالات يناير المقبلة وخطة ناديه في الميركاتو الشتوي، قائلا إن هناك عشرات اللاعبين من الأفارقة معروضين على نادي الاتحاد، متابعًا«كل الوكلاء يحاولون ترويج لاعبيهم في كل انتقالات، لن نتحدث عن انتقالات يناير إلا بعد مباراة المقاولون المقرر لها 21 ديسمبر، ثم نحدد الراحلين والوافدين الجدد».

وعن أحمد داوودا ورزاق سيسيه ثنائي الزمالك المعار للاتحاد السكندري وعودتهم لناديهم من جديد، أكد: «هذا كلام سري بين الأندية، الإعارات تفيد الأندية المالكين للاعبين أكثر من النادي الذي حصل على اللاعب»، مضيفًا «كل شيء وارد في كرة القدم، عقود الثنائي ممتدة معنا حتى الموسم القادم، ولكن كل شيء وارد في المفاوضات خلال انتقالات يناير».