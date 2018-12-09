كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - هدف الجدة الراحلة في صدارة عناوين صحف ألمانيا

صحف ألمانيا

استحوذ فوز بوروسيا دورتموند على شالكه (2-1)، أمس السبت، في ديربي الرور، على اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

وحمل غلاف صحيفة "WAZ" صورة لجماهير شالكه من مدرجات الملعب، ويبدو عليهم الحزن بعد الخسارة في قمة الجولة الـ14 من البوندسليجا.

أما صحيفة "Express" فعنونت "هدف الجدة الراحلة" في إشارة إلى إهداء المهاجم الإنجليزي جادون سانشو، لاعب دورتموند، هدف الفوز الذي سجله إلى جدته التي توفيت مؤخرا.

بينما اهتمت صحيفة "Bild" بفوز هيرتا برلين على آينتراخت فرانكفورت (1-0)، بعنوان "هيرتا يفوز ويقفز للمركز السادس".