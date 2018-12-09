كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - الرئيس السيسي: قطعنا شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى العام المقبل فى عمل كل جهد مخلص من أجل البناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، واستكمال أجندة القارة التنموية، مشيرا إلى أن هذا الهدف يدفعنا لمزيد من التشاور والعمل الجماعى ،لتفعيل المشروعات التى تحقق التنمية المستدامة للقارة، لتحتل المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمى.

وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإجراء إصلاحات هيكلية فى جميع القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى.

وشدد الرئيس فى كلمته، على أن هذه الإصلاحات ساهمت فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، متابعا: ويتزامن هذا مع تنفذه العديد من الدول الإفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادياتها.