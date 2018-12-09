كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - الصحة تتفقد مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي بالأقصر

شهد مركز تحيا مصر لعلاج فيروس بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة لوفد من قيادات وزارة الصحة لمتابعة الأوضاع داخل المركز أثناء مبادرة 100 مليون صحة بالأقصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك للقضاء على فيروس سى، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط، السكر، السمنة".

وضم وفد وزارة الصحة خلال زيارة المركز كل من الدكتور علي محروس مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتورة ناهد محمد مدير عام ادارة المستشفيات، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور أشرف المليجي بقطاع الطب العلاجي، ومها أصلان مسؤل الخبراء بقطاع الطب العلاجي.

وعبر الوفد خلال الزيارة عن إشادته بالجهد المبذول من صندوق تحيا مصر للقضاء علي فيروس سي في إقليم الصعيد، حيث أن مركز صندوق تحيا مصر لعلاج فيروس سي بالأقصر هو المركز الوحيد علي مستوى الصعيد الذى يعالج مرضي فيروس سي بالمجان، وأشادوا بالخدمة المقدمة للمرضي من خلال فريق عمل علي أعلى مستوى وخدمة طبية يشهد عليها جميع مترددي المركز.