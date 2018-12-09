كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - لاعب الحد: تخطي الرفاع الشرقي جاء بتكاتف الجميع

لاعب الحد

أبدى حمد الشيخ، لاعب فريق الحد، سعادته بعد تأهل فريقه لنصف نهائي كأس ملك البحرين، بعد الفوز على الرفاع الشرقي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على ستاد البحرين الوطني.

وجاء تأهل الحد بعد الفوز على الرفاع الشرقي بنتيجة 2-0، بمجموع لقائي الذهاب والإياب، وسيواجه فريق الحالة بالدور نصف النهائي، وكان الحالة قد أقصى حامل اللقب النجمة.

وقال حمد الشيخ، إن فريق الرفاع الشرقي صعب جدًا، وبخططه المعقدة زاد صعوبة التأهل على فريقه.

واعتبر أن الشرقي هو الفريق الوحيد في البحرين الذي يطبق هذه الخطة الصعبة، وأن "العبور بسلام منها جاء بتكاتف اللاعبين مع الجهاز الفني".

وشدد الشيخ على أهمية المرحلة القادمة، كون المرحلة الصعبة قد انتهت والقادم هو الأصعب، وأن الفترة القادمة ستشهد راحة بدون مباريات لإيقاف النشاط الكروي من أجل منتخب البحرين الذي يستعد لنهائيات كأس أمم آسيا.

وأشار إلى أن هذا ما سيعطي فريقه أفضلية لتصحيح الأخطاء وزيادة التدريبات للمرحلة القادمة التي ستشكل خريطة الطريق.