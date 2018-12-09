كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال إصلاح الفواصل والأسوار





أعادت إدارة مرور الجيزة، فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى وسط انتشار الخدمات المرورية على أن تجرى أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الجارى. كانت إدارة المرور أعلنت عن أعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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