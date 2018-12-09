كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - وفد أمنى روسى يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة

بدأ اليوم الأحد، وفد أمنى روسى مكون من خبراء روس وأعضاء من الأمن الوطنى الروسى، تفقد الإجراءات الامنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول بمطار الغردقة الدولى.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التفتيش من اليوم حتى 16 من ديسمبر الجارى، وذلك لتحديد مدى جاهزية المطار لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة.

وتشمل أعمال التفتيش متابعة إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين فى صالات السفر والوصول، والتأكد من تواجد رجال الأمن فى الأماكن المخصصة لهم وخاصة مناطق تحميل الحقائب، والتأكد من ارتداء الزى المخصص "الفيست" وكتابة المسمى الوظيفى عليه، حسبما أكد مصدر مسئول بالمطار.

كما تضم أعمال التفتيش الاجراءات الامنية داخل مقرات المحطات والتفتيش والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل وخارج الطائرة، وعدم وجود اى مخلفات او مواد غير ذات اهمية داخل المركبات على المهبط.