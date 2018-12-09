كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادثي تصادم بالبحيرة

لقى شخصين مصرعهما واصيب 5 اخرين في حادثى تصادم بمركزى دمنهور وشبراخيت بالبحيرة، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة شبراخيت بوقوع حادث تصادم بطريق شبراخيت - دمنهور أمام قرية لقانه دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين : السياره رقم ب ى ج 1539 ميكروباص قيادة إبراهيم ع ا 18 ومقيم مدينة شبراخيت و دراجه بخاريه توك توك بدون لوحات معدنيه قيادة محمد ح س 24 سنة سائق، وذلك أثناء سير السياره بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدي لإاحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية حال سيرها بذات الاتجاه وأسفر الحادث عن وفــاة" س ع س 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه وإصابة قائد الدراجه البخاريه وعدد 2 من مستقليها بسحجات وكدمات واشتباه كسور .

وفى مركز دمنهور تبلغ لمركز الشرطة بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام مجمع كليات جامعة دمنهور اتجاه الإسكندريه وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السياره ب ط ج 5817 ميكروباص قيادة محمد ع ا 50 سنة سائق ومقيم مدينة رشيد بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة إنحراف إحدى السيارات تجاهه مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وعامود إناره بالجزيره الوسطى وانقلابها بالطريق وأسفر الحادث عن وفــاة "ع ع ف" 52 سنة ربة منزل ومقيمه قرية أريمون مركز المحموديه وكذا إصابة عدد 2 من مستقليها بكدمات وسحجات بسيطه .