كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - ضبط 55 متهما لحيازتهم مواد مخدرة خلال حملة فى الجيزة

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 55 متهما بحوزتهم 1760 جرام حشيش و 92 جرام هيروين، و1468 قرصا مخدرا و920 جراما من مخدر الأستروكس، بجانب ضبط11 متهما بحوزتهم 10 فرد خرطوش وطبنجة و5 طلقات.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم عن ضبط 8 بائعين متجولين و6 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 أحكام قضائية وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.