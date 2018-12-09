كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - كسر ماسورة مياه فى حلمية الزيتون.. وتوقف حركة المرور





تسببت كسر ماسورة مياه بمنطقة كوبرى التجنيد بحلمية الزيتون، فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور ،فيما انتقلت سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنطقة كوبرى التجنيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة و على الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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