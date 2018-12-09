كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - استقرار أسعار العملات العربية اليوم

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، استقرار أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه.

وبلغ متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.7614 جنيهات للشراء و4.7863 جنيهات للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8633 جنيهات للشراء و4.8886 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7320 جنيهًا للشراء، و59.0555 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 47.3611 جنيها للشراء و47.6847 جنيهًا للبيع.