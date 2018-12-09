كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - فضيحة جوجل و تتجسسها على مستخدميها بمساعدة مايكروسوفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن شركة جوجل الامريكية تخطط لتوسيع سيطرتها على الإنترنت وإنتهاك حقوق الخصوصية للمستخدمين في العالم، وهو ما يعد عملية تجسس، تكلف الشركة كثيرًا.

ويضاف إلى خطوة جوجل استعداد شركة مايكروسوفت لطرح نسخة جديدة من متصفحها إيدج الذي يعد مناسبًا لمحرك البحث جوجل.

وقالت الصحيفة إن خطة جوجل، ستجعل الشركة تتطلع على بيانات 330 مليون مستخدم، حول العالم وهو الأمر الذي ينتهك خصوصية الإنترنت، ويجعل جوجل تعرف خطوات مستخدميها وأماكنهم.